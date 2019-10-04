Омск, 4 октября, 2019, 13:00 — ИА Регнум. В Омске уровень подключения жилого сектора к отоплению составляет 99,8%. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, по данным на утро 4 октября в Омске без тепла остаются девять жилых домов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на р. Иртыш с Ленинградского моста. Омск

В частности, не подключены три дома в Советском округе, там сейчас завершается капитальный ремонт внутренних сетей. Дом на ул. Катыка в Ленинском округе остаётся без отопления по вине жильцов-неплательщиков. В мэрии заверили, что представители ТСЖ ведут переговоры с ресурсоснабжающей организацией.

В Центральном округе отопления нет в новом доме по ул. Успешной, который пока заселён на 20%. Заминку городские власти объяснили тем, что собственники пустующих квартир ещё не заключили договор на поставку газа в домовую котельную.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Омской области отопительный сезон стартовал 25 сентября.