Москва, 4 октября, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Дата проведения трёхсторонней встречи с участием представителей России, Еврокомиссии и Украины по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию находится в процессе обсуждения и может состояться 28 октября. Об этом 4 октября сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Еще обсуждается, это дата обсуждается», — приводит ТАСС ответ Новака на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи 28 октября, про которую сообщили в ЕК.

Также, позднее, глава Минэнерго отметил, у России нет принципиальных возражений по предложенной ЕК дате.

Ранее вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефович сообщил в своем Twitter, что новый раунд трёхсторонних переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной с участием ЕК пройдёт 28 октября.