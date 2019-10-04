Вена, 4 октября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручит лидеру Австрийской народной партии (АНП) Себастьяну Курцу сформировать новое правительство 7 октября, сообщили в администрации австрийского лидера.

(сс) European People's Party Себастьян Курц

«Ван дер Беллен примет 7 октября председателя АНП Себастьяна Курца, после чего он наделит его мандатом на формирование правительства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Австрии прошли парламентские выборы, на которых победила Австрийская народная партия Курца (37%). Социал-демократическая партия набрала 22%, а Австрийская партия свободы — 16% голосов. Сейчас Курцу необходимо сформировать коалиционное правительство.

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