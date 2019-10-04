Прага, 4 октября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Четвёртое поколение Skoda Octavia было заснято без камуфляжа на испытаниях в Чехии. Снимки авто разместило на своём сайте чешское издание Garaz.ch.

Garaz.ch Skoda Octavia

Судя по снимкам, четвёртое поколение чешского автомобиля будет без двойных фар, которые были на обновлённой версии Octavia третьего поколения. Стоит отметить, что двухрядные фары до сих пор вызывают неодобрение среди поклонников чешского бренда.

Что касается экстерьера передней части автомобиля, то он схож с внешним видом «старшей» модели Superb.

Изменений в моторном отсеке не произошло. Как и на предыдущей версии Octavia в моторной гамме авто будет бензиновый турбированный двигатель рабочим объемом от литра до полутора. Кроме того, будут доступны два дизельных мотора объемом 1,6 и 2,0 литра. Вполне возможно, что в четвёртом поколений Octavia получит гибридный вариант агрегата.

Официальная премьера новой модели состоится 11 ноября 2019 года в Праге.

Напомним, в сентябре 2019 года компания Skoda представила свою первую гибридную модель — Superb iV. Автопроизводитель инвестировал в новое производство около 12 млн евро. Изготавливать автомобиль будут на чешском заводе в деревне Квасины.

Силовая установка у гибрида будет состоять из бензинового мотора 1.4 TSI и электромотор. Общая мощность агрегата составит 218 «лошадей» (160 кВт). Запас хода электрокара составит 56 км по циклу WLTP.

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