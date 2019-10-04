Ростов-на-Дону, 4 октября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В Ростовской области 190 педагогов удостоены звания «Заслуженный учитель РФ». Об этом стало известно в ходе торжественного собрания в Ростове-на-Дону, посвящённом Всемирному дню учителя.

.rostov-gorod.ru Торжественный прием «Учителями славится Россия» в Ростове-на-Дону

Как отметил донской губернатор Василий Голубев, в настоящее время в регионе работает около 31 тыс. педагогов, более 10% из них — молодые учителя.

ИА REGNUM напоминает, что 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Торжественные мероприятия проходят в российских регионах накануне праздника.