Пермь, 4 октября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В Пермском крае 27 октября пройдут вторые по масштабу в регионе муниципальные выборы в цикле избирательных кампаний 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

ИА REGNUM Выборы

В настоящий момент проходит обучение членов участковых комиссий. Параллельно территориальные избирательные комиссии утверждают форму бюллетеней и готовят информационные плакаты о зарегистрированных кандидатах в депутаты.

Кроме того, проводится проверка помещений для голосования на предмет безопасности для электората.

27 октября в Пермском крае предстоит выбрать 106 депутатов. На 3 октября регистрацию прошли 297 кандидатов.

Напомним, 8 сентября в регионе состоялось 23 избирательные кампании, в ходе которых замещено 340 мандатов представительных органов местного самоуправления в 20 муниципалитетах. Явка составила 28,59%, большинство мандатов досталось «Единой России» (250). У КПРФ — 19 мандатов, у «Справедливой России» — 13, у ЛДПР — 10, у самовыдвиженцев — 48.

29 сентября прошли выборы депутатов дум Александровского, Березовского и Ординского муниципальных округов. Лидерство по количеству мандатов вновь у «Единой России» — 27. У КПРФ — 11 мандатов, у «Справедливой России» — три, у самовыдвиженцев — пять.