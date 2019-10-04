Уфа, 4 октября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Движение транспорта ограничат в Уфе из-за сельскохозяйственных и тематических ярмарок. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

Движение транспортных средств по улице Правды на участке от улицы Таллинская до улицы Ухтомского будет перекрыто 5, 11, 12, 19, 26 октября и 2 ноября с 08.00 часов по 16.00 часов.

Отмечается, что в это время на указанном участке изменится и схема движения маршрутов общественного транспорта.

Напомним, что на сельскохозяйственные ярмарки в Уфе приедут фермеры с 42 районов Башкирии. На ярмарках жители города смогут приобрести всю необходимую продукцию по доступным ценам.