Челябинск, 4 октября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. В Челябинской области 14 человек отданы под суд за хищение нефти. Они похитили более 8 тыс. тонн «чёрного золота» на сумму больше 128 млн рублей, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также их обвиняют в легализации преступно добытых денег и в самовольном подключении к нефтепроводам, уточнили в СКР. По данным ведомства, преступления совершались в 2016 и 2017 годах. Участники группы делали врезки в магистральные нефтепроводы «Уфа-Петропавловск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев», а также «Уфа-Омск».

Расследование дела завершено. У обвиняемых арестованы недвижимость, автомобили, а также деньги, имевшиеся на счетах. Уголовное дело передано в суд.