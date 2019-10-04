Москва, 4 октября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Дата «нормандского» саммита — переговоров с участием России, ФРГ, Украины и Франции — зависит от графиков глав государств. Об этом сообщил 4 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он пояснил, что саммит на высшем уровне страны готовят по линии помощников президентов и глав правительств. Сроки переговоров еще предстоит согласовать.

Руководители всех стран, участвующих в «нормандском» формате, имеют насыщенные графики. Как только их планы будут сопоставлены и образуется дата встречи, об этом будет объявлено, заверил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Франции Агнес фон дер Мюлл заявила о появлении условий для нового саммита с участием президентов Франции, России, Украины и канцлера Германии по урегулированию конфликта в Донбассе.

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