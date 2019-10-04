Кострома, 4 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. В костромском управлении образования назвали цифры реального дефицита педагогов в городских школах, — сообщает Kostroma.News.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

В школах не хватает 62 педагогов. В основном, речь идет о учителях начальных классов, преподавателей литературы, русского и иностранных языков.

В начале сентября родители учеников нескольких школ Костромы написали в соцсетях о том, что даже в профильных гимназиях не преподаются основные предметы по причине отсутствия учителей. Тогда в ситуацию вмешались власти, привлекли временных педагогов и специалистов, работающих по совместительству. Однако проблема остается.

Причинами кадрового дефицита в костромских учебных заведениях чиновники называют резкий рост числа учеников — только в этом году в школы города пришло на 1500 детей больше, чем в предыдущем, — и низкую зарплату преподавателей.