Вашингтон, 4 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Продажи автомобилей на авторынке в США упали в сентябре 2019 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Automotive News Data Center.

(сс) Mike McBey Мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско. США

Всего в прошлом месяце в США было продано 1,26 млн новых легковых автомобилей. Так, продажи одного из крупнейших автопроизводителей США компании Ford в сентябре упали на 12%. Продажи General Motors и Fiat Chrysler упали примерно на 10%. Также зафиксировано падение почти одинаковое падение продаж у японских брендов Nissan (на 18%) и Toyota (на 17%).

Однако реализация увеличилась на 8,8% в сентябре на американском рынке у южнокорейской компании Hyundai.

Впервые начиная с 2011 года продажи Subaru были в минусе (-9,4%). Также неожиданно в сентябре реализация упала у Honda — минус 15%.

Напомним, завершив первое полугодие 2019 года с отрицательным показателем продаж, в июле и августе американский рынок показал рост на 2,1% и 10,3% соответственно.

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