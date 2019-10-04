Пермь, 4 октября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. В Пермском крае прогнозируют теплые выходные дни. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в субботу (5 октября) температура воздуха по южной части региона может приблизиться к +20°, а ее среднесуточные значения ожидаются выше нормы на 7−8°.

Василий Поленов. Золотая осень. 1893

Согласно метеопрогнозу, 4−5 октября в Прикамье ожидается значительное повышение температуры воздуха, которое связывают с поступлением тропической воздушной массы из района Черного моря.

Днем 5 октября в Перми максимальная температура днем может приблизиться к +20°. Но существует и вероятность обновления рекорда 1991 года, когда на 20 сентября был зафиксирован рекорд максимальной температуры +20,5°.

В ночь на 6 октября и днем прогнозируют небольшие дожди и небольшое похолодание. Однако уже 7 октября ожидается поступление теплого воздуха уже с Южного Урала.