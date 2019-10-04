Москва, 4 октября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. «Российский бюджет за год потеряет 5% ВВП при падении цен на нефть до $10 за баррель. Однако если такая ситуация на рынке будет сохраняться в течение десяти лет, то казна не получит 70% годового ВВП, который, по итогам прошлого года, составил 103 трлн руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Тем не менее, Минфин не рассматривает подобный радикальный шок на рынках сырья как реалистичный. Потенциально возможный сценарий, по оценке ведомства, снижение цены на нефть до $40 за баррель, и в таком случае потери государственных финансов не ожидаются.

$10 за баррель нефти — это мрачные времена конца 1998 года, курс рубля тогда падал ежедневно, а индекс РТС был менее 100 пунктов. Возврат к $10 по черному золоту практически исключен.

При этом по бюджетному правилу доходы бюджета выше $40 за баррель идут в резервные фонды, так что падение цен на нефть до $40 для России не критично. В принципе, не критично даже ниже.

Потому что у России накоплены очень значительные финансовые резервы. Международные резервы Банка России превышают $530 млрд, по данному показателю Россия занимает четвертое место в мире», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, при падении цен на нефть до $10 за баррель Минфин РФ возможные потери бюджета страны оценивает как очень серьезные, но сам сценарий такого шокового падения считает практически нереальным.

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