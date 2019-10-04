Киев, 4 октября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. За последний маркетинговый год (с сентября 2018 по август 2019 года) экспорт сахара с Украины снизился на 27% и составил 409,8 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ).

Сахар

«За 2018−2019 маркетинговый год украинские производители экспортировали 409,8 тысячи тонн сахара на сумму $144,3 млн. Это почти на 27% меньше, чем в прошлом году — 564 тысячи тонн», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что больше всего сахара закупал Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан.

«Серьёзным конкурентом в следующем сезоне может стать Россия, которая ожидает перепроизводства сладкого песка, и, соответственно, борьба за рынки Средней Азии будет еще более ожесточённой», — рассказала заместитель главы правления НАСУ Руслана Яненко.

Она также отметила, что в следующем году ожидается рост стоимости сахара на мировых рынках, что неизбежно отразится и на внутреннем рынке Украины.

Как сообщало информационное агентство УНИАН, с июля 2019 года украинские экспортёры продали на 49% больше зерна, чем за аналогичный период 2018 года.

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