Москва, 4 октября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Фестиваль Comic Con Russia 2019 посетил известный художник-мультипликатор Тэд Стоунс. Он ответил на вопросы фанатов и рассказал о своих бывших проектах. Об этом 4 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алёна Соколова ИА REGNUM Тэд Стоунс на фестивале Comic Con Russia 2019

Во время общения с фанатами Стоунс сообщил, что «Спасатели» на самом деле были пародией на сериал «Полиция Майами», изначальная идея состояла в том, чтобы создать шоу о мышах-полицейских.

«Но историй было мало. И мы снова решили изменить концепт и создать сериал о спасателях. Но там ещё не было Чипа и Дэйла, но были Гаечка, Вжик, невидимый хамелеон и сверчок, владеющий кунг-фу. И австралийская крыса-кенгуру Биллибо. Эти спасатели летали не на самолете, а на орле», — рассказал Стоунс.

Он добавил, что сначала главным героем «Спасателей» продюсеры хотели сделать мышь в длинном плаще по имени Кит Колби.

«Но потом мы посмотрели на Чипа и Дейла и поняли, что да — эти персонажи должны стать нашими героями. После этого мы убрали орла, заменили его на самолёт, а кенгуру заменили на Рокфора», сообщил художник.

Тэд Стоунс рассказал о том, как создавался сериал «Черный Плащ». По словам аниматора, это шоу должно было стать пародией на «бондиану» и получить название «Ноль-ноль-утка».

»Я не очень понимал эту идею и сделал всё в соответствии со своим видением. Глава «Дисней» тоже считал, что истории о секретном агенте не хватает семейности. Проект про секретного агента отдали другому менеджеру, который предложил сделать из Бонда-утки супергероя. Но истории все равно не хватало тепла. Все изменилось, когда мы придумали Гусёну, приемную дочь Черного Плаща», — сказал аниматор.

По поводу этого персонажа Тэд Стоунс сообщил, что это была идея из разряда «Что, если бы у Бэтмена была дочка, которая бы не хотела сидеть дома».

В итоге юристы запретили использовать название «Ноль-ноль-утка» из-за возможных исков по поводу нарушения авторских прав. Студия устроила конкурс названий, победило «Тёмное Крыло» (Dark Wing), после того, как к нему добавили «утку» (Duck) — получилось привычное для зрителей название сериала (оригинальное англоязычное название шоу — Darkwing Duck, в России его изменили на «Чёрный Плащ»).

Аниматор отметил, что это дало ему возможность снимать сериал в духе комиксов 50-х годов XX века, на которых он вырос. Шоу создавалось по следующей формуле: получасовая серия, плюс супергеройский дух, плюс семейная составляющая.

Один из присутствующих спросил, почему Чёрного Плаща решили сделать именно уткой.

«Это были рамки, поставленные начальством. Я не знаю, какого бы героя создал бы, если бы мне не ставили рамок. Они нужны при создании сериалов и мультфильмов», — пояснил художник.

Другой фанат задал вопрос о том, участвует ли он в создании новых «Утиных историй», в которых недавно появился Чёрный Плащ.

«Я обожаю новые утиные истории, они мне очень нравятся. Меня приглашали знакомиться с командой: они такие же, как вы, — большие фанаты «Черного Плаща». Исполнительный продюсер проекта был большим поклонником, даже «косплеил» его в школе», — сообщил Стоун, добавив, что он не принимает участия в реализации этого проекта.

Аниматор признался, что в Россию он попал впервые и отметил, что чувствует себя замечательно, благодаря фанатам, и даже успел выучить на русском известную фразу Чёрного Плаща: «Ну-ка, от винта!».

Художник заявил: если бы он делал в России «Чипа и Дейла» и «Чёрного Плаща», то суть героев и их отношения оставались бы прежними, менялись бы только какие-то мелкие детали и злодеи.

«Это одна из мультипликационных загадок…», — ответил Стоунс на вопрос фаната о том, почему никто из героев «Чипа и Дейла» не носит штанов, кроме Гаечки.

Напомним, Тед Стоунс также работал над созданием таких мультфильмов и анимационных сериалов, как «Аладдин и король разбойников», «Возвращение Джафара», «Атлантида 2: Возвращение Майло», «Хеллбой», «Приключения мишек Гамми» и других.