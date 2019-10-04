Кампала, 4 октября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Власти Уганды осудило жесткое поведение демонстрантов на протестах в Гонконге, сообщается на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

(сс) Studio Incendo Протест в Гонконге

«Правительство Уганды осуждает демонстрантов за радикальный и жестокий характер протестов в Гонконге», — говорится в сообщении.

Власти Уганды твердо поддерживают принцип Китая «одна страна — две системы», уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге с лета продолжаются акции протеста, которые давно переросли в бунты и погромы. Протестующие требуют не только отменить закон об экстрадиции на материковую часть Китая экономических преступников или подозреваемых в совершении экономических преступлений, но также отставки правительства Гонконга наряду с прочими требованиям.

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