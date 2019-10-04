Умео, Швеция, 4 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Гренландия заинтересована в усилении своего сотрудничества с США. Об этом 4 октября заявил глава представительства Гренландии в ЕС Минингуак Клейст на первом Арктическом форуме Евросоюза, проходящем в Умео.

Nasa.gov Гренландия

«Есть заинтересованность усилить сотрудничество между Гренландией и США», — приводит ТАСС слова Клейста.

Также глава представительства Гренландии напомнил, что Дания много лет сотрудничает с США, у которых есть военная база на территории острова.

Кроме этого, Минингуак Клейст отметил, что он приветствует расширение связей и с другими партнёрами Гренландии в ЕС.

Напомним, в настоящее время на северо-западном побережье острова Гренландия расположена действующая база ВВС США «Туле», являющаяся самым северным военным сооружением страны. Для её постройки местные жители были переселены насильно.