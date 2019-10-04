Гонконг, Китай, 4 октября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Власти китайского города Гонконг ввели запрет на ношение масок во время протестов, заявила 4 октября глава местной администрации Кэрри Лам.

Pierre-Selim Протест

«Нельзя допустить эскалации насилия, и мы ищем способы ее предотвратить», — цитирует ее South China Morning.

Нововведение вступит в силу в полночь с 4 на 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Они начались после намерения городских властей принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых континентальному Китаю.

Однако очень быстро протестующие начали требовать введения прямых выборов в Гонконге и большей независимости от КНР.

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