Сочи, Краснодарский край, 4 октября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Золотая Орда и евразийство являются важными элементами культурного кода казахов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, сообщает агентство «Казинформ».

Сергей Иванов. Баскаки. 1909

»Что касается Казахстана, то эта страна по сути и по географии является евразийской. Конечно, большая часть находится в Азии, но нельзя забывать, что 4% территории Казахстана расположены в Европейском континенте», — заявил Токаев.

Напомним, в мае 2019 года Международная Тюркская академия отметила в ЮНЕСКО 750-летие Золотой Орды. В мероприятии приняли участие около 70 ученых из десяти стран мира. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспомнил об этом событии на международном туристическом форуме в Улытау.

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