Киев, 4 октября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Принятие каких-либо решений, касательно статуса Донбасса, необходимо делать с учетом позиции России. Об этом 4 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Также депутат отметил, что не стоит обсуждать вынесение данного вопроса на референдум.

«Все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Верховной раде эти законы, будет не только решение Рады, а согласованная с Россией позиция. Наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности», — заявил Яременко.

Напомним, 1 октября в Минске представитель Украины подписал условия «формулы Штайнмайера» о реализации Минских соглашений. Сразу после этого представители ряда политических сил на Украине начали критиковать данное решение. Больше всего критике подвергается обязательство Киева ввести особый статуса Донбасса в составе Украины.