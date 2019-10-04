Брюссель, 4 октября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Новый раунд трёхсторонних переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной с участием Еврокомиссии (ЕК) пройдёт 28 октября. Об этом 4 октября сообщил в своем Twitter вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефович.

Иван Шилов ИА REGNUM Транзит газа

«Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — написал в своем сообщении вице-президент ЕК по энергосоюзу.

Отметим, как сообщалось, предыдущие трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по транзиту российского газа через газотранспортную украинскую сеть в Европу состоялись в Брюсселе 19 сентября.