Лондон, 4 октября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Британская автокомпания Bentley подтвердила старт продаж гибридных внедорожников Bentayga. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Bentleymedia Bentley Bentayga Hybrid

«Поскольку Bentley отмечает свой столетний юбилей, то новаторский Bentayga Hybrid открывает следующие 100 лет британской марки», — говорится в сообщении компании.

Силовая установка гибридного кроссовера состоит из мотора V6 на 3 литра мощностью 340 л. с., который был создан на базе 2,9-литрового двигателя, используемого на Porsche Panamera E-Hybrid. В паре к этому агрегату идет электромотор. Суммарная мощность силовой установки составляет 450 л. с.

С 0 до 100 км/ч Bentayga Hybrid разгоняется за 5,5 с. Максимальная мощность авто — 254 км/ч.

Стоимость гибридной модификации Bentayga на европейских рынках составляет от 141,1 тыс. евро (около 10 млн рублей).

Напомним, что представлен гибрид Bentayga был в марте 2018 года на автовыставке в Женеве.

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