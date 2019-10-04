Сеул, 4 октября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сантьяго в период с 16 по 17 ноября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей организации.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Известно, что южнокорейский лидер впервые посетит Чили с момента вступления в должность президента страны.

В настоящее время своё участие в саммите подтвердили главы 12 стран, включая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пока отсутствуют в списках участников саммита.

Известно, что в Южной Корее саммит АТЭС проводился дважды, в 1991 и 2005 годах.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений.