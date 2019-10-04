Ярославль, 4 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Победитель аукциона на ямочный ремонт в Ярославле признан уклонившимся от подписания контракта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Победителем аукциона по ямочному ремонту в Ярославле признано ООО «РТП «Ольга», сумма контракта составляет 18,7 миллионов рублей. Однако как ранее сообщало ИА REGNUM контракт не был заключен из-за протокола разногласий. Теперь выясняется, что у победителя нет банковской гарантии и не внесены денежные средства, которые должны стать обеспечением контракта.

Ямочный ремонт в Ярославле

«Банковская гарантия, подписанная усиленной электронной подписью, в карточке контракта отсутствует… По состоянию на 2 октября 2019 года денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта на лицевой счет муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципального заказа ЖКХ» г. Ярославля, указанный в аукционной документации, не поступали. ООО «РТП «Ольга» признается уклонившимся от заключения контракта», — говорится в протоколе, размещенном на сайте государственных закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, представители РТП «Ольга» жаловались на негативный образ, созданный компании в СМИ. Дело в том, что ранее общество ямочным ремонтом не занималось, участвовало в конкурсах на поставку сена в детско-юношескую спортивную школу, а директор компании позиционировала себя как фитнес-тренера и руководителя крестьянско-фермерского хозяйства.