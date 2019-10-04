Чебоксары, 4 октября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Тёплую погоду в Чувашии сменит значительное похолодание. 5 октября холодный фронт начнет пересекать республику с запада на восток, неся с собой дожди, усиление ветра, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Матюх Вера Федоровна. Дождь. 1961

По прогнозу Гидрометцентра, в Чебоксарах за сутки может выпасть до 20 литров воды на 1 кв. метр земли. При северном ветре похолодает до +7 градусов.

По данным синоптика-любителя, в ночь с 5 на 6 октября с Чёрного моря в сторону Москвы южный циклон принесёт снегопады, которые ожидаются в Нижегородской, Костромской и Владимирской областях. Чувашия попадет в теплый сектор циклона, поэтому будет ветрено, но преимущественно без осадков, температура составит +10…+15 градусов.

По предварительным данным, 7 октября сохранится теплая, сухая и ветреная погода, а 8 октября прогнозируется прохождение холодного фронта. В середине следующей недели Чувашия окажется в арктической воздушной массе, ночью температура воздуха снизится до нулевой отметки, а днём будет +5…+10 градусов.

Отметим, что в первые дни октября погода в Чувашии составила +19…+21 градусов, что является климатической нормой для конца августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября установилась прохладная погода в центральных областях России, Поволжье и на Урале. Средняя суточная температура составила +6…+7 градусов, что характерно для октября. 22 сентября в регионах России выпал первый снег — в частности, осадки зафиксировали в Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской и Владимирской областях, в некоторых районах Москвы и Подмосковья.

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