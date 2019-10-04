Пекин, 4 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти одержала победу над представительницей Чехии Петрой Квитовой в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 7 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

(сс) Rob Keating. robiciatennis.com Эшли Барти

Барти девять раз подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, четыре ошибки на подаче и два брейка.

В полуфинале турнира Барти сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и представительницей Нидерландов Кики Бертенс.

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