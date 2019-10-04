Екатеринбург, 4 октября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в дорожно-транспортное происшествие попала машина скорой помощи. Инцидент произошёл на улице Сыромолотова.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как сообщает издание «Накануне.ru», авария случилась утром 4 октября в микрорайоне ЖБИ. Водитель легкового автомобиля не стал уступать дорогу машине скорой помощи, ехавшей после вызова в больницу.

Отметим, что на место происшествия выехали сотрудники дорожной полиции. По предварительным данным пресс-службы управления ГИБДД по Екатеринбургу, в результате ДТП никто не пострадал.