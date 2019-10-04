Ростов-на-Дону, 4 октября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Российский актёр театра и кино Павел Деревянко рассказал о работе с будущим (на момент съёмок, которые проходили в 2012 году. — Прим. ИА REGNUM) президентом Украины Владимиром Зеленским. Уроженец Таганрога Ростовской области посвятил этому пост в Instagram.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Павел Деревянко и Владимир Зеленский

«Все для вас, дорогие. «Ржевский против Наполеона». Режиссер Марюс Вайсберг. Люблю этот фильм. На этом проекте я познакомился с Володей Зеленским. Очень жду, что наши братские народы Украины и России будут снова в мире и дружбе», — написал актёр.

https://www.instagram.com/p/B3KYTv_IA1P/

Деревянко назвал Зеленского талантливым актёром.