Токио, 4 октября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Франции Люка Пуи в четвертьфинале турнира в Токио. Встреча, продолжавшаяся 50 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:2.

(сс) Carine06 Новак Джокович

Джокович восемь раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, две ошибки на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с победителем матча между бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном и представителем южной Кореи Чон Хёном.