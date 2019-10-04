Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Построенный на «Северной верфи» новейший корвет «Гремящий» (проект 20 385) приступил к испытаниям вертолетного комплекса в Балтийском море. Это входит в программу заводских испытаний корвета, которые начались минувшим летом.

ПАО «Северная верфь» Корвет «Гремящий»

Как сообщили в пресс-службе «Северной верфи», в ходе заводских испытаний уже завершено тестирование главной энергетической установки корабля во всех режимах, систем навигации и связи, проверены ходовые качества и маневренность, условия обитаемости и жизнеобеспечения.

В настоящее время продолжаются проверки комплексов вооружения корвета и начались испытания вертолетного комплекса.

Напомним, государственные испытания корвета «Гремящий» намечены на декабрь 2019 года. После их успешного прохождения корвет отправится к месту службы на Тихоокеанский флот.

Корвет «Гремящий» (головной корабль проекта 20 385) был спущен на воду 30 июня 2017 года. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок, организации высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.

При помощи особой архитектуры и композитных материалов со специальными покрытиями, а также благодаря встроенным в корпус вооружению и антеннам, у корвета снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Водоизмещение корветов проекта 20 385 — 2200 тонн. Длина — 104 метра, ширина — 13 м. Скорость — до 27 узлов, дальность плавания — 3500 миль, автономность — 15 суток, экипаж — 99 человек.

Корвет «Гремящий» будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр», а также зенитными ракетами, артиллерийскими установками и противолодочным вооружением, в том числе вертолетом Ка-27.