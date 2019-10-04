Керчь, Крым, 4 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Возле 281-й опоры Крымского моста обнаружили и обезвредили три авиабомбы и гранату. Об этом ИА REGNUM 4 октября сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РК.

82.mchs.gov.ru Извлечение бомбы из воды

«Взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны обезврежены: две авиационные бомбы весом 10 кг (АО-10), одна авиационная бомба весом 2,5 кг (AO-2,5) и граната Ф-1», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября на строительной площадке железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи погиб рабочий.