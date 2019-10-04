Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Зимнее расписание полетов авиакомпании «Победа» из Петербурга не пополнилось международными направлениями. Об этом сообщил 4 октября заместитель гендиректора компании-оператора «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Тем не менее «Пулково» ожидает, что ситуация скоро изменится.

Напомним, «Победа» прекратила выполнять международные рейсы из петербургского аэропорта весной 2019 года, заявив, что пограничные службы ФСБ не дают ей нормально работать: проверки самолетов после каждого рейса и перед вылетом занимают слишком много времени, и перевозчик не успевает за собственным плотным расписанием, чтобы окупить низкую стоимость билетов.

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По словам Ильина, рост пассажиропотока «Победы» в «Пулково» за восемь месяцев 2019 года был существенным, вопреки этим проблемам, и составил 77%, или 519 тыс. пассажиров.

«То есть авиакомпания «Победа» расширила свое присутствие в «Пулково"за счет полетов по внутренним направлениям. В зимнем расписании международных полетов у авиакомпании нет», — сказал Ильин.

Он полагает, что перспективы к возвращению «Победы» к зарубежным полетам из Северной столицы имеются, переговоры продолжаются. «Мы рассчитываем, что это скоро случится», — добавил Ильин.