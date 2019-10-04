Кызыл, 4 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Тува вошла в десятку регионов России, лидирующих по выполнению целевых показателей проекта «Безопасные и качественные автодороги». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в республике осталось уложить чуть больше 4 км асфальта, чтобы полностью завершить годовой план.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

По словам министра дорожно-транспортного комплекса республики Олег Бады, весь объём работ дорожники завершат к концу ноября.

«На сегодня дорожные строители заасфальтировали 37,2 км дорог, требовавших приведения в нормативное состояние, или 87,7% от всего прогнозировавшегося объема», — отметили в пресс-службе.

Всего на реализацию проекта в республике было заложено 602 млн рублей, из которых больше половины — 346 млн пришлось на долю федерального бюджета.

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