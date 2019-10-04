Москва, 4 октября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Самым лучшим осенним гастрономическим фестивалем в городах России стал фестиваль «Золотая осень» в Москве (4−13 октября), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Сергей Дудченко ИА Красная Весна Фестиваль «Золотая осень» в Москве. 2017

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На втором месте оказался фестиваль «Тамбовская картошка» (12−13 октября), на третьем — Международный эногастрономический форум-презентация «Молодое вино» в Кисловодске Ставропольского края (4 октября).

Также в пятёрку лидеров вошли фестиваль «Ивановский капустник» в деревне Крутово Ивановской области (5 октября) и Межрайонный открытый фестиваль народного творчества «Барыня Капуста» в городе Зубцов Тверской области (5 октября).

Как сообщало ИА REGNUM, лучшие эногастрономические фестивали проходят в таких странах СНГ, как Грузия, Азербайджан, Армения Молдавия и Узбекистан.

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