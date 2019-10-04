Москва, 4 октября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Московское тюнинг-ателье Khan разрабатывает аэродинамический обвес для Aurus Senat. Первые фото обновлённого автомобиля можно посмотреть на официальной страничке компании в Instagram.

Instagram тюнинг-ателье Khan Aurus Senat

Ателье, специализируется на создании аэродинамических обвесов для автомобилей компаний Toyota и Lexus. Работать с машиной российского производства тюнеры будут впервые.

Специалистам компании удалось придать Aurus Senat еще более солидный вид.

Новинка, окрашенная в белый цвет, выделяется широкой чёрной полосой вдоль капота, новым бампером, другой решёткой радиатора чёрного цвета и расширенными колесными арками.

Остальные подробности в компании пока не сообщают.

Напомним, в начале сентября 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что автокомпания Aurus может уже в 2020 году поставить розничным клиентам до 50 автомобилей. От также отметил, что производственные мощности российского автопредприятия рассчитаны на производство до 5 тыс. машин разных модификаций в год.

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