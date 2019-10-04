Томск, 4 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Робототехника вполне может стать одним из предметов школьной программы, препятствий к этому нет. Об этом заявила журналистам замминистра просвещения РФ Марина Ракова 4 октября в Томске.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Робототехника

Она отметила, что робототехнику уже фактически преподают в школах на уроках физики или технологии, поэтому барьеров в настоящее время для такой дисциплины нет. В ряде школ робототехнику уже внедряют в учебно-методические комплексы.

Ранее робототехнику включили в список новых предметов, которые могут появиться в школах к 2030 году, эксперты Института развития интернета (ИРИ) и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Они полагают также, что новым поколениям школьников понадобятся программирование, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), киберспорт, web-дизайн и другие предметы, связанные со сферой IT.

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