Львов, Украина, 4 октября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Во Львове совершил аварийную посадку самолет Ан-12, в результате происшествия погибли три человека. Об этом 4 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Dsns.gov.ua Аварийная посадка Ан-12 во Львове

«На сегодня имеем троих погибших, трое травмировано. Еще одного человека разыскивают, потому что по предварительной информации было семь членов экипажа и одно сопровождающее лицо. На борту самолета было 10 тонн груза. Он направлялся из Италии во Львов», — сказал Лавренюк.

Он сообщил, что следствие рассматривает две причины аварии — нехватка топлива и ошибка пилотов при заходе на посадку.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте событий работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и аварийно-спасательная команда аэропорта «Львов»… На сегодня рассматривается две версии: первая — кончилось топливо, вторая — ошибка пилота, потому что самолет шел не на визуальный заход, а на инструментальный. Была плохая погода, был сильный туман», — рассказал Лавренюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля на Украине разбился самолет Л-39 со студентом Харьковского национального университета воздушных сил. Курсант выполнял самостоятельный учебный полет. По маршруту возникла внештатная ситуация, пилот вовремя уведомил руководство о неполадке и успешно катапультировался. Самолет потерпел крушение в районе села Староверовка Купянского района Харьковской области.