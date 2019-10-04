Во Львове совершил аварийную посадку Ан-12. Есть жертвы
Львов, Украина, 4 октября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Во Львове совершил аварийную посадку самолет Ан-12, в результате происшествия погибли три человека. Об этом 4 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Он сообщил, что следствие рассматривает две причины аварии — нехватка топлива и ошибка пилотов при заходе на посадку.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля на Украине разбился самолет Л-39 со студентом Харьковского национального университета воздушных сил. Курсант выполнял самостоятельный учебный полет. По маршруту возникла внештатная ситуация, пилот вовремя уведомил руководство о неполадке и успешно катапультировался. Самолет потерпел крушение в районе села Староверовка Купянского района Харьковской области.