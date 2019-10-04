Аромашевский район, Тюменская область, 4 октября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В тюменском Аромашево под суд отдан гражданин, который на глазах у своих детей убил щенка. Преступление было совершено 12 июля, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Летним днём ранее судимый гражданин был пьян. На глазах у своих четверых детей он ударил щенка топором. Затем ещё живого положил в полимерный пакет и выбросил в контейнер для мусора.

Животное скончалось. Страшную находку в контейнере нашла проходившая мимо девочка, которая сообщила об этом своей матери. Та обратилась в полицию, которая и нашла злодея.

Кроме убийства щенка гражданину предстоит ответить и за избиение своего односельчанина. 23 августа здоровью пострадавшего был причинён лёгкий вред. Нападавшему грозит вплоть до пяти лет колонии. Уже скоро дело рассмотрит Голышмановский районный суд.