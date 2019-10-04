Бишкек, 4 октября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Соглашение о развитии государственно-частного партнерства в сфере улучшения здоровья учителей подписали министр образования и науки Киргизии Каныбек Исаков и директор центра микрохирургии «Дордой офтальмик-сервис» Азизбек Эшмамбетов, сообщили в министерстве образования и науки республики.

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В ведомстве уточнили, что в рамках соглашения 400 сотрудников общеобразовательных учреждений смогут бесплатно пройти высокотехнологичную операцию по лечению заболеваний глаз. Для этого будет сформирована группа офтальмологов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года заработную плату школьным учителям в Киргизии повысили на 30%. Повышение коснулось работников дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций и работников начального и среднего профессионального образования.

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