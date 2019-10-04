Нашвилл, США, 4 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Michael Miller Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз»

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили защитник Райан Эллис, а также нападающие Микаэль Гранлунд, Остин Уотсон, Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.

У «Миннесоты» голы на счету форварда Джейсона Цукера и защитника Мэтта Дамба.

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