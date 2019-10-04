Гавана, 4 октября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Дочернее предприятие РЖД ООО «РЖД Интернешнл» подписало с Союзом железных дорог «Железные дороги Кубы» контракт, по которому российская сторона обязалась восстановить и модернизировать железнодорожную сеть на Острове Свободы. Об этом 3 октября сообщает «Интерфакс».

Железная дорога

Как передает агентство, документ был подписан во время визита на Кубу российского премьер-министра Дмитрия Медведева. По условиям договора, более 1000 километров железнодорожных путей будут отремонтированы и модернизированы по российским технологиям. Оборудование и материалы также будут доставляться из России.

Общая цена контракта составляет € 1,88 млрд. Специалисты займутся не только путями, в российских транспортных вузах начнут обучать будущий кубинский персонал, который будет работать в сфере железнодорожного сообщения.

Напомним, ранее кубинский лидер Мигель Диас-Канель сообщил, что намерен посетить Москву в конце октября.