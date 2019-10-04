Ставрополь, 4 октября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В 2019 году виноградари Ставропольского края вырастили хороший урожай сладкой ягоды. К 1 октября было собрано 20,5 тыс. тонн винограда, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе краевого минсельхоза.

Ментона. Корзина с виноградом на окне.1931

При этом средняя урожайность составила около 83 центнеров с гектара. Больше всего винограда получили аграрии Буденновского и Левокумского районов. Здесь под него отданы самые большие территории — около 78% от всех имеющихся в крае. Общая же площадь виноградников занимает 5 тыс. гектаров.

На 80% из них выращивают технические сорта, остальная площадь отдана под столовые сорта винограда, такие кака Молдова, Мускат Италия, Кишмиш 342.