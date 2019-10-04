Ярославль, 4 октября, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Айрат Тухватуллин занял пост исполнительного директора театра имени Федора Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в самом театре. Айрат Тухватуллин хорошо известен в театральном мире. Он является выпускником продюсерского факультета ГИТИСа, организовывал гастрольные туры звезд русского балета и французского Гранд Опера, был заместителем директора Театра Сергея Безрукова, в 2017 году возглавил московский Театр Луны, в котором работал до 8 июля 2019 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM художественным руководителем театра имени Волкова в августе стал Сергей Пускепалис, который тогда же заявлял, что получил от Министерства культуры всю полноту власти в театре и директором будет человек, который войдет в его команду. В пресс-службе театра имени Волкова корреспонденту ИА REGNUM не подтвердили и не опровергли назначение Айрата Тухватуллина.

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«У нас есть приказ только о назначении временно исполняющим обязанности директора театра имени Волкова Юлии Михайловны Серовой. Если появится другая официальная информация, то она обязательно будет доведена до общественности», — пояснила пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова.

Предыдущий директор театра Алексей Туркалов был уволен приказом министра культуры 5 июля 2019 года.