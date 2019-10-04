Калуга, 4 октября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Студентам калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского предложили в формате мозгового штурма найти варианты по активному внедрению в регионе раздельного сбора мусора с наименьшими затратами. Об этом 4 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министра строительства и ЖКХ.

Admoblkaluga.ru Студентам предложили в формате мозгового штурма найти варианты по внедрению раздельного сбора мусора с наименьшими затратами.

В числе наиболее интересных решений высказанных студентами оказалось мобильное приложение с указанием мест раздельного сбора отходов, подлежащих вторичной переработке, с одновременным сотрудничеством с навигационными системами. Кроме того, студенты калужского университета предложили приобщить к данной теме розничные торговые сети. Участники дискуссии сошлись во мнении, что трудно рассчитывать на быстрые результаты. Однако, по мнению заместителя министра, заместителя министра строительства и ЖКХ области Руслана Маилова, уже можно говорить о том, что после данной встречи у профильного ведомства возрастёт число единомышленников в молодёжной среде при решении проблем реформирования системы обращения бытовых отходов.

В Калужской области ежегодно образуется порядка 600 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов. Около 90% мусора сортируется на специализированных предприятиях, однако лишь незначительная его часть направляется на вторичную переработку.