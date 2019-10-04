Москва, 4 октября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Корпорация Роскосмос в 2020 году сможет запустить только два корабля «Союз МС», так как третий полёт не был запланирован, а потому построить корабль в необходимые для этого сроки уже не получится. Об этом 4 октября рассказал журналистам исполнительный директор корпорации Роскосмос по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

Avivas.ru Запуск ракеты

«Два. У нас с самого начала так планировалось», — заявил Крикалёв, отвечая на вопрос о количестве пилотируемых полетов Роскосмоса в 2020 году.

Также он подчеркнул, что план уже невозможно изменить, так как на изготовление одного «Союза» уходит 2,5−3 года, о чем Россия уведомляла США. При этом российской стороне достаточно для своей космической программы двух пусков, а NASA зарезервировало для своего астронавта только одно место.

«Чтобы третий «Союз» запустить, его надо сделать. В принципе, это было бы выходом, если бы об этом думали раньше. Предвидя такую ситуацию, заказав такой корабль, можно было бы иметь резервы. Мы многократно переспрашивали наших партнеров, будут ли они еще заказывать корабли, потому что нам для себя достаточно двух», — рассказал Сергей Крикалёв.

Отметим, ранее исполнительный директор корпорации Роскосмос по пилотируемым программам рассказал журналистам, что полностью российский экипаж полетит к МКС осенью 2020 года впервые в её истории.