Москва, 4 октября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Возглавляют топ-10 самых распространенных легковых автомобилей иностранных брендов в России южнокорейские модели KIA Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Всего в России числится 793,4 тыс. автомобилей KIA Rio. На втором месте этого рейтинга находятся модели Hyundai Solaris, которых в нашей стране зарегистрировано 766,2 тыс. единиц. На третьем месте — Ford Focus. Количество этих моделей в России составляет 746,6 тыс. экземпляров. Стоит отметить, что в 2018 году американский Ford Focus занимал первое место в рейтинге самых популярных в России иномарок.

Четвертое и пятое места занимают Toyota Corolla (699,5 тыс. ед.) и Renault Logan (687,9 тыс. ед.) соответственно.

Далее в топ-10 идут модели: Chevrolet Niva (625,5 тыс. ед.), Volkswagen Polo (490,1 тыс. ед.), Toyota Camry (439,7 тыс. ед.), Daewoo Nexia (421 тыс. ед.) и Toyota RAV4 (407,4 тыс. ед.).

Напомним, на 1 июля 2019 года в России было зарегистрировано 27,5 млн легковых иномарок.

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