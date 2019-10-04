Москва, 4 октября, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Как правильно сказал президент РФ Владимир Путин, «Дания маленькая страна», и она подвержена влиянию крупных игроков на мировых энергетических рынках. На реке с «Северным потоком — 2» сталкиваются интересы Германии и США, поэтому торможение выдачи разрешения Данией связывают именно с влиянием США, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

«Но экономика берет своё. Дания сокращает свою добычу газа и вынуждена искать поставки или из Норвегии, или из России, потому что СПГ из США для нее дорогой товар.

Снятие политических препятствий — это полдела, остались административные барьеры, и они связаны с переговорами по цене газа для самой Дании.

Руководители Дании осознали, что могут выпасть из европейского рынка газа, если «Северный поток — 2» пройдет мимо них по нейтральным водам и сделали шаг навстречу Германии», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Дания не имеет больше политических возражений к реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», задержки с одобрением строительства происходят исключительно на административном уровне.

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