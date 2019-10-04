Вашингтон, 4 октября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр призвал Facebook отказаться от введения шифрования информации в принадлежащих соцсети мессенджерах, сообщает The Wall Street Journal.

Yuri Samoilov Интернет-шифрование

Американским властям нужен законный доступ к зашифрованным сообщениям для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и детской порнографией, говорится в направленном Facebook письме прокурора, который также подписали главы МВД Великобритании Австралии Прити Патель и Питер Даттон.

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В свою очередь, пишет издание, в Facebook выразили недовольство данным предложением, поскольку это подорвет неприкосновенность частной жизни и безопасность людей во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания работает над системой сквозного шифрования сообщений, которая будет применяться на всех платформах, принадлежащих компании.

«Благодаря возможности обмена сообщениями с помощью наших сервисов, вы сможете отправлять зашифрованные сообщения на чей-либо номер телефона в WhatsApp из Messenger», — пояснил создатель Facebook.

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