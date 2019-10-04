Екатеринбург, 4 октября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в одном из дворов на детской площедке возле Уральского государственного педагогического университета обнаружено тело молодой девушки. Информация об этом размещена в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети ВКонтакте.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полиция. Екатеринбург

Также сообщается, что возможной причиной смерти стал суицид.

Информацию об инциденте корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе следственного управлении СКР по Свердловской области, уточнив, что на данный момент следователи выехали на место и устанавливают обстоятельства произошедшего, а процессуальное решение будет принято по итогам проверки.