Абакан, 4 октября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В Хакасии решили вынести на общественное обсуждение стратегию развития региона до 2030 года. Об этом ИА REGNUM 4 октября сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентин Коновалов

Проект стратегии подготовило правительство республики. Уточняется, что он уже получил поддержку со стороны федерального центра. В ближайшее время проект обещают представить на обсуждение депутатам Верховного совета (парламента) Хакасии и общественности.

«Стратегия развития — это то, что сегодня должно консолидировать все силы. Переход на новую модель экономики, уход от сырьевой направленности — одна из основных задач развития нашего региона», — прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов, добавив, что в экономике республики «нужен самый настоящий прорыв».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Новосибирской области комитет регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике одобрил проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года с учётом доработки.

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